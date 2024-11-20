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Политолог Каннингем призвал Россию игнорировать решение Байдена по ATACMS

Политолог Каннингем призвал Россию игнорировать решение Байдена по ATACMS

Британский политолог и журналист Финиан Каннингем в своей статье для издания Strategic Culture (SC) посоветовал России игнорировать разрешение уходящего президента США Джо Байдена Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами ATACMS.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Этот символичный уже прилетел и не в Курскую область. Пока не начнём отвечать по центрам нато и америки- будут продолжать.
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13 час.
Валерий Матускин
Очень жаль, но мы не ответим и их специалисты психологи прекрасно это знают. Для нас характерно воевать &quot;аккуратно и осторожненько&quot;.
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9 час.

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