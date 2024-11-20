Политолог Каннингем призвал Россию игнорировать решение Байдена по ATACMS

Этот символичный уже прилетел и не в Курскую область. Пока не начнём отвечать по центрам нато и америки- будут продолжать.

Валерий Матускин

Очень жаль, но мы не ответим и их специалисты психологи прекрасно это знают. Для нас характерно воевать "аккуратно и осторожненько".