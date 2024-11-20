Британский политолог и журналист Финиан Каннингем в своей статье для издания Strategic Culture (SC) посоветовал России игнорировать разрешение уходящего президента США Джо Байдена Украине бить вглубь РФ дальнобойными ракетами ATACMS.
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