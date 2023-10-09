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Издержки «перевоспитания»: как Рамзан Кадыров своими действиями рискует репутацией всех чеченцев

Издержки «перевоспитания»: как Рамзан Кадыров своими действиями рискует репутацией всех чеченцев

Конец сентября и начало октября выдались в нашей стране на удивление жаркими не только в погодном, но и в политико-идеологическом смысле.

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Комментарии
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Владимир
Чечня все больше напоминает независимое государство
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5 час.
В
Владимир
Которому законы РФ не ведомы. Придумали героев Чечни, свои налобные знаки -кокарды, ордена, медали. Только не придумали деньги, которые получают от России. А посмотрите, как живут? Не дома, дворцы. Куда там простым русским людям. А Грозный? Это восточная сказка. А за счёт чего?, За счёт того, что воюют за Россию. Честь и хвала. Но надо быть скромнее....
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5 час.
Лия Гарифулина Гуркина
Все давно забыли уже. Но находятся такие умники, которые перетирают эту тему снова и снова. Я даже не стала дочитывать статью. Вам за неё заплатили, чтобы опять помусолить эту пластинку?
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4 час.

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