Издержки «перевоспитания»: как Рамзан Кадыров своими действиями рискует репутацией всех чеченцев

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Владимир

Которому законы РФ не ведомы. Придумали героев Чечни, свои налобные знаки -кокарды, ордена, медали. Только не придумали деньги, которые получают от России. А посмотрите, как живут? Не дома, дворцы. Куда там простым русским людям. А Грозный? Это восточная сказка. А за счёт чего?, За счёт того, что воюют за Россию. Честь и хвала. Но надо быть скромнее....