📷❗️Беспилотный летательный аппарат AKSUNGUR, разработанный компанией TUSAŞ, успешно завершил испытания с управляемым тактическим боеприпасом малого калибра TOLUN P, произведенным компанией ASELSAN.
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