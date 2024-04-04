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«Состояние тяжелое»: получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации

«Состояние тяжелое»: получивший ранение губернатор Чибис находится в реанимации

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису провели операцию после ножевого ранения. Главный врач Апатитско-Кировской Центральной городской больницы Юрий Ширяев рассказал, в каком состоянии находится глава региона.

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