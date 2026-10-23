Политолог Карен Игитян в эфире программы «Мнение» прокомментировал готовность премьера Армении Никола Пашиняна распустить законодательный орган, если парламентарии не поддержат изменение конституции.
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