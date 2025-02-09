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Царьград

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Трамп и Путин ведут "деликатные переговоры": Что известно?

Трамп и Путин ведут "деликатные переговоры": Что известно?

Помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил о ведении "деликатных переговоров" между Вашингтоном и Кремлём, однако не подтвердил информацию о телефонных разговорах между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

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Комментарии
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АндрейБорков
Хорошая статейка, содержательная, прям охренеть какая! Особенно заголовок охеренный. Много слов и буковок, но если ее прочитать, то информации, заявленной в названии, ХЕР НА РЫЛО от слова СОВСЕМ! АФФТАР, есть у нас подозрение, что ты - (см. картинку)
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