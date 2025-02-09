Трамп и Путин ведут "деликатные переговоры": Что известно?

АндрейБорков

Хорошая статейка, содержательная, прям охренеть какая! Особенно заголовок охеренный. Много слов и буковок, но если ее прочитать, то информации, заявленной в названии, ХЕР НА РЫЛО от слова СОВСЕМ! АФФТАР, есть у нас подозрение, что ты - (см. картинку)