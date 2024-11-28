Компактный «паркетник» DFSK 500 пополнил класс недорогих кроссоверов

Бренд DFSK вышел на российский рынок в начале этого года, но сначала китайцы (DFSK расшифровывается как Dongfeng Xiaokang Motors) начали продавать два среднеразмерных кроссовера — ix5 и ix7, а осенью они пополнили ряды компактных автомобилей.
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