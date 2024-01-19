Der Spiegel указал на перебои в закупках боеприпасов в Германии

Кампания закупок боеприпасов в Германии, видимо, идет с перебоями. Об этом 19 января сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на ответ министерства обороны на запрос депутата бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенса.