В Хабаровске сотрудниками полиции составлен административный материал за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации

Установлено, что 63-летний житель города Хабаровска, находясь на площади имени Ленина, во время одиночного пикета демонстрировал нанесенную на куртку надпись, которая дискредитировала действия Вооруженных сил Российской Федерации.
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