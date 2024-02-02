Сдерживает ли вас это убеждение?

Главное убеждение, которое мешает вам быть счастливым и успешным, и что с этим делать. Вы считаете, что создать свою идеальную жизнь — значит определить, что сделает вас счастливым в будущем, а затем достичь этой цели.
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