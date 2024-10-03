Минюст США выдал ордер на изъятие 41 домена «российской разведки»

Ордер на изъятие 41 интернет-домена, которые российская разведка якобы использовала для враждебных операций в киберпространстве, опубликовало Министерство юстиции США, 3 октября сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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