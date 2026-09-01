Киев в огне третьи сутки: детонация склада под Бучей и новая волна атак беспилотников Юлия ЧелкановаКиев и Киевская область уже третьи сутки подвергаются массированным атакам российских беспилотников.
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