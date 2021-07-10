За сутки в России подтверждено 25 082 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5694 2 Московская область 2487 3 Санкт-Петербург 1978 4 Нижегородская область 527 5 Воронежская область 423 6 Красноярский край 401 7 Свердловская область 393 8 Республика Крым 357 9 Иркутская область 354 10 Пермский край 354 11 Хабаровский край 335 12 Забайкальский край 334 13 Брянская область 332 14 Омская область 327 15 Ростовская область 319 16 Республика Коми 291 17 Республика Бурятия 282 18 Оренбургская область 276 19 Самарская область 267 20 Мурманская область 261 21 Волгоградская область 257 22 Челябинская область 255 23 Тверская область 254 24 Смоленская область 252 25 Владимирская область 252 26 Ленинградская область 251 27 Приморский край 251 28 Алтайский край 239 29 Тюменская область 233 30 Архангельская область 221 31 Вологодская область 221 32 Краснодарский край 217 33 Калининградская область 215 34 Саратовская область 215 35 Астраханская область 208 36 Ярославская область 207 37 Республика Башкортостан 205 38 Ульяновская область 204 39 Республика Карелия 198 40 Ставропольский край 196 41 Пензенская область 190 42 Курская область 187 43 Республика Дагестан 185 44 Новосибирская область 184 45 Кемеровская область 180 46 Липецкая область 179 47 Республика Хакасия 167 48 Ханты-Мансийский автономный округ 167 49 Тульская область 153 50 Псковская область 146 51 Рязанская область 139 52 Удмуртская Республика 138 53 Новгородская область 135 54 Республика Тыва 129 55 Костромская область 123 56 Севастополь 118 57 Амурская область 115 58 Калужская область 115 59 Белгородская область 113 60 Ямало-Ненецкий автономный округ 108 61 Кировская область 108 62 Курганская область 105 63 Ивановская область 100 64 Тамбовская область 99 65 Республика Саха (Якутия) 96 66 Республика Калмыкия 94 67 Орловская область 94 68 Сахалинская область 89 69 Чеченская Республика 86 70 Томская область 77 71 Кабардино-Балкарская Республика 60 72 Республика Чувашия 59 73 Республика Мордовия 57 74 Республика Марий Эл 56 75 Республика Алтай 50 76 Республика Татарстан 48 77 Карачаево-Черкесская Республика 45 78 Камчатский край 43 79 Республика Ингушетия 43 80 Республика Адыгея 41 81 Республика Северная Осетия-Алания 37 82 Еврейская автономная область 30 83 Магаданская область 24 84 Ненецкий автономный округ 16 85 Чукотский автономный округ 11 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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