30 декабря 1922 года, путём объединения РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР в одно государство с едиными органами власти со столицей в городе Москве, был образован СССР (Союз Советских Социалистических Республик).
102 года назад был создан Великий Советский Союз!
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Великое событие в мировой истории. Но убили СССР СОЗНАТЕЛЬНО.
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11 час.
юф
юра федулов
Рожденный и выросший в СССР до сих пор считаю себя гражданином этого великого, могучего народного государства - Союза Советских Социалистических Республик!
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4 час.
Жанна Чешева
Мы здесь все такие)))
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3 час.
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