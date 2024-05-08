В Калужской области в рамках Всероссийской акции «Я помню! Я горжусь! Служу России!» сотрудники органов внутренних дел вспоминают своих родных – ветеранов Великой Отечественной войны

Сотрудники УМВД России по Калужской области принимают участие во Всероссийской акции «Я помню! Я горжусь! Служу России!».
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