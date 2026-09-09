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Bolton Global Capital выбирает SS&C Black Diamond для управления международными активами

Bolton Global Capital выбирает SS&C Black Diamond для управления международными активами

Независимый брокер-дилер Bolton Global Capital, под управлением которого находится более $19 млрд активов, официально выбрал технологическую платформу SS&C Black Diamond Wealth Solutions для масштабной модернизации своей инфраструктуры.

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