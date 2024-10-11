Экс-посол в США Антонов: Нет даже намёков, что поток оружия на Украину остановят

В интервью журналу Newsweek экс-посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказал мнение, что он не видит признаков того, что поставки оружия на Украину, осуществляемые за счет американских налогоплательщиков, будут прекращены.
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