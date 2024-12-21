Простой 2,4-литровый мотор, полный привод, 6-ступенчатый «автомат» и пробег всего 1458 км за 10 лет. В России продают новый Opel Antara

Частный продавец из Москвы выставил на продажу кроссовер Opel Antara 2014 года выпуска, но машина как новая: большую часть своей 10-летней жизни она простояла в гараже, пробег за все время составил 1458 км.
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