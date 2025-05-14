Российские штурмовики три часа сражались с отрядом ВСУ за дом в населённом пункте Лысовка на красноармейском направлении в ДНР, сообщил стрелок-связист 137-й штурмовой бригады «Урал» Вооружённых сил России Станислав Куликов.
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