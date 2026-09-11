Ирак снял командующего Майсана после атаки дронов на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Ирака, Али аз-Зейди, снял с должности командующего в провинции Майсан после атаки дронов на нефтяной объект в Саудовской Аравии.
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