Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Русское подполье Украины - потенциал в несколько миллионов

Русское подполье Украины - потенциал в несколько миллионов

Русская земля, захваченная прозападной русофобской болезнью украинства, даже при тотальной зачистке проявляет свою русскую суть.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
А нам всё трындят про каких-то там братьев и сэстэр.И на уя нам эти потенциальные террористы? Уже и так что-то слишком много пожаров возникает по всей России.Замыкание,утечка газа и прочая херня....
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16 час.
ВераВерная
Автор, конечно, имеет право на свою точку зрения и на своё мнение. Но, по-моему, он излишне оптимистичен.
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16 час.
Валерий Авгур
Нет там мирных ,всё ситуативно,верх наш они русские верх кукров и они кукраины
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14 час.

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