"Это сердце России". Томенко представил Алтайский край на главной выставке в Москве

Губернатор Алтайского края отметил, что регион находится в самом центре России Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с презентацией региона на масштабной выставке-форуме "Россия", сообщает корреспондент amic.
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