РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Ветеран Великой Отечественной войны из Ростокина поделился воспоминаниями

После возложения цветов к мемориалу героев 13-й Ростокинской дивизии Московского народного ополчения в парке у акведука 9 мая префект СВАО Сергей Мельников отправился навестить блокадника Ленинграда — ныне 91-летнего жителя района Ростокино Хайдара Чибиляева.

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