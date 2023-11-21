Китай и Беларусь подписали соглашение о совместном кинопроизводстве

Беларусь и Китай подписали соглашение о совместном кинопроизводстве. Подпись под документом поставили генеральный директор "Беларусьфильма" Юрий Алексей и актер кино и телевидения, продюсер Лэй Хань, передает корреспондент БЕЛТА.
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