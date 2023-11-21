Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

3 подписчика

Китай и Беларусь подписали соглашение о совместном кинопроизводстве

Китай и Беларусь подписали соглашение о совместном кинопроизводстве

Беларусь и Китай подписали соглашение о совместном кинопроизводстве. Подпись под документом поставили генеральный директор "Беларусьфильма" Юрий Алексей и актер кино и телевидения, продюсер Лэй Хань, передает корреспондент БЕЛТА.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх