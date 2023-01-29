Автор статьи Майкл Уоррен Дэвис написал в The American Conservative о том, что планам Украины силой вернуть полуостров обратно под свой контроль не суждено сбыться, жители сами выбрали свой путь в составе России, причем совершенно добровольно.
Автор статьи Майкл Уоррен Дэвис написал в The American Conservative о том, что планам Украины силой вернуть полуостров обратно под свой контроль не суждено сбыться, жители сами выбрали свой путь в составе России, причем совершенно добровольно.
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