РИАП "АПРАЛ" МТ

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TAC: Дэвис заявил планы Киева силой вернуть Крым отвратительны, и обречены на провал

TAC: Дэвис заявил планы Киева силой вернуть Крым отвратительны, и обречены на провал

Автор статьи Майкл Уоррен Дэвис написал в The American Conservative о том, что планам Украины силой вернуть полуостров обратно под свой контроль не суждено сбыться, жители сами выбрали свой путь в составе России, причем совершенно добровольно.

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