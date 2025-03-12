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Петербургский дневник

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В Санкт-Петербурге к марту 2026 года разработают проект планировки коричневой ветки метро

В Санкт-Петербурге к марту 2026 года разработают проект планировки коричневой ветки метро

За выполнением работ будет следить главный архитектор города Павел Соколов Правительство Санкт-Петербурга потребовало подготовить проект планировки и межевания территории для размещения участка новой коричневой (Красносельско-Калининской) линии городского метро от «Каретной» станции до «Полюстровского проспекта-1».

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