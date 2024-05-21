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Туляк на Lexus, проехавший на "красный", заплатит штраф за нарушение ПДД

Туляк на Lexus, проехавший на "красный", заплатит штраф за нарушение ПДД

В Тульской области сотрудники региональной Госавтоинспекции регулярно проводят административные расследования по факту публикаций в средствах массовой информации о нарушениях водителями Правил дорожного движения.

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