Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии

Артист созвонился с другом и произнёс неоднозначную фразу.Осуждённый за пьяное ДТП с погибшим уроженцем Рязанской области артист Михаил Ефремов пообещал после выхода из колонии устроить «чудовищную движуху».
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