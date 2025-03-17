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Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии

Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии

Артист созвонился с другом и произнёс неоднозначную фразу.Осуждённый за пьяное ДТП с погибшим уроженцем Рязанской области артист Михаил Ефремов пообещал после выхода из колонии устроить «чудовищную движуху».

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