ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Очередной сходняк Г7 порешил потребовать от России объяснений по поводу смерти сидельца Навального.
И надо было Г7 так нарываться?
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Их надо в мелком дерьме носом водить. В большом они сидят и принюхались.
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14 час.
ВА
Владимир Амосов
Радует, что наконец то мы перестали давать спуску англосаксам. Не мешало бы еще долбануть где-нибудь за Крымский мост, за "Северный поток" и, вообще, за будущие прегрешения.
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11 час.
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