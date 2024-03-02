И надо было Г7 так нарываться?

Их надо в мелком дерьме носом водить. В большом они сидят и принюхались.

ВА

Владимир Амосов

Радует, что наконец то мы перестали давать спуску англосаксам. Не мешало бы еще долбануть где-нибудь за Крымский мост, за "Северный поток" и, вообще, за будущие прегрешения.