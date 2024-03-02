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И надо было Г7 так нарываться?

И надо было Г7 так нарываться?

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН Очередной сходняк Г7 порешил потребовать от России объяснений по поводу смерти сидельца Навального.

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Их надо в мелком дерьме носом водить. В большом они сидят и принюхались.
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14 час.
ВА
Владимир Амосов
Радует, что наконец то мы перестали давать спуску англосаксам. Не мешало бы еще долбануть где-нибудь за Крымский мост, за &quot;Северный поток&quot; и, вообще, за будущие прегрешения.
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11 час.

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