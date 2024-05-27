В Петербурге запустили горячую линию по вопросам туристских услуг

Консультации будут проводиться в рабочее время с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 Управление Роспотребнадзора по Петербургу открывает горячую линию для консультирования граждан по вопросам качества и безопасности предоставления туристических услуг.
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