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Картина дня. Финансы

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  • Сергей Трофимов
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Чемезов рассказал, почему танк «Армата» не используют в СВО

Чемезов рассказал, почему танк «Армата» не используют в СВО

Новейший российский танк Т-14 «Армата» намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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