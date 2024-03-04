Чемезов рассказал, почему танк «Армата» не используют в СВО

Новейший российский танк Т-14 «Армата» намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, но в ходе СВО вряд ли будет использоваться из-за своей высокой стоимости, армии проще приобрести более дешевые танки Т-90, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.