Песков допустил, что между Путиным и Трампом могли быть и другие контакты

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил, что между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом в последние месяцы могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально.
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