Прокуратура показала фото шкафа, который упал на девочку. Он стоит в ванной комнаты. Кроме него самого, на девочку повалились и предметы быта, что в нем стояли.
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Прокуратура показала фото шкафа, который упал на девочку. Он стоит в ванной комнаты. Кроме него самого, на девочку повалились и предметы быта, что в нем стояли.