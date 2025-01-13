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Петербургский дневник

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В Петербурге на Садовой улице восстановили тротуар после вмешательства прокуратуры

В Петербурге на Садовой улице восстановили тротуар после вмешательства прокуратуры

Там проводились работы по ремонту электрокабеля В декабре 2024 года прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку соблюдения федерального законодательства в ходе земляных и ремонтных работ, сообщили в телеграм-канале прокуратуры города.

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