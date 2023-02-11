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Питт жаждет революции, Робби танцует, слон сидит спокойно: «Вавилон» — трехчасовая реклама кино

Питт жаждет революции, Робби танцует, слон сидит спокойно: «Вавилон» — трехчасовая реклама кино

Год еще толком не начался, а «голливудский вундеркинд» Дэмьен Шазелл уже отметился первым громким провалом: его «Вавилон» — эпическую фреску о закате немого кино с Брэдом Питтом и Марго Робби — провалился в прокате и получил невеселую дозу критики.

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