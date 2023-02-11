Питт жаждет революции, Робби танцует, слон сидит спокойно: «Вавилон» — трехчасовая реклама кино

Год еще толком не начался, а «голливудский вундеркинд» Дэмьен Шазелл уже отметился первым громким провалом: его «Вавилон» — эпическую фреску о закате немого кино с Брэдом Питтом и Марго Робби — провалился в прокате и получил невеселую дозу критики.