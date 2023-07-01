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Горбатого могила исправит. Мировая реакция на очередное сожжение Корана в Швеции

Горбатого могила исправит. Мировая реакция на очередное сожжение Корана в Швеции

Фото из открытых источников сети Интернет Вчера 1K прочитали Здравствуйте, уважаемые читатели и подписчики канала «Я не украинец, я – хохол»! То упорство, с которым Швеция демонстрирует свою «продвинутость» в вопросе демократии и свободы наталкивает на мысли, а все ли у них там в Стокгольме в порядке? Ведь выдавая разрешение на проведение акций с публичным сожжением Корана - священного для мусульман писания, шведы явно понимают, что это вызовет широкий резонанс и негодование среди мусульманских стран.

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