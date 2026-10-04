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stroim21

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Пара соток без компромиссов: как превратить тесный двор в уютный сад

Пара соток без компромиссов: как превратить тесный двор в уютный сад

Когда в распоряжении оказывается совсем скромная территория — будь то узкая полоска за домом, пятачок перед крыльцом или вытянутый проход вдоль забора, — первое ощущение часто граничит с разочарованием.

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