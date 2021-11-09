Увольнение: как расстаться с сотрудником без негатива AlexVisotsky Один из моих коллег-предпринимателей рассказал, что его сотрудник регулярно опаздывал и уходил с работы раньше в течение полугода, за что получал штрафы с периодичностью в месяц.
Увольнение: как расстаться с сотрудником без негатива AlexVisotsky Один из моих коллег-предпринимателей рассказал, что его сотрудник регулярно опаздывал и уходил с работы раньше в течение полугода, за что получал штрафы с периодичностью в месяц.
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