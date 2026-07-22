За десять лет число сельских домохозяйств в Грузии сократилось на 26%

За последние десять лет аграрный сектор Грузии заметно изменил свою структуру. По данным Ассоциации фермеров Грузии, в период с 2014 по 2024 год количество сельских домохозяйств сократилось на 25,5%, или на 163,3 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии