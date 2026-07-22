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За десять лет число сельских домохозяйств в Грузии сократилось на 26%

За десять лет число сельских домохозяйств в Грузии сократилось на 26%

За последние десять лет аграрный сектор Грузии заметно изменил свою структуру. По данным Ассоциации фермеров Грузии, в период с 2014 по 2024 год количество сельских домохозяйств сократилось на 25,5%, или на 163,3 тыс.

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