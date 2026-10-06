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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» против «Авангарда», «Трактор» примет «Амур», СКА сыграет с «Северсталью»

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