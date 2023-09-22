- Если ждать, пока будет сделана карьера, заработано первое жилье, и обретена независимость, то детей можно и не дождаться.
Рано родить нельзя погодить
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Россия с такими авторами уже не первое десятилетие катится к своей демографической гибели. Когда коэффициент рождаемости меньше 2, то гибель будет долгой, когда он станет меньше 1, то гибель страны будет вскоре
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11 час.
Сергей Лепехов
В капиталистическом обществе, где, в отличие от СССР, нет никакой поддержки семьи, никаких бесплатных квартир от предприятий и прочего, неизбежно встаёт закономерный вопрос, стоит ли создавать семьи вообще - для чего? Чтобы исправно поставлять власти и капиталу очередных рабов?..
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7 час.
Елена Минаева
Я всегда говорила, что рожать надо до 30 лет. Ребенка мало родить, его надо поставить на ноги. А жизнь вообще непредсказуемая штука. И пример деструктивных отношений вообще не очень корректный. Да, такое случается, но ведь не поголовно. Но сейчас большая проблема, что многие женщины не могут родить.
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3 час.
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