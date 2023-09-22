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  • Елена Минаева
    Я всегда говорила, что рожать надо до 30 лет. Ребенка мало родить, его надо поставить на ноги. А жизнь вообще непредс...Рано родить нельз...
  • Сергей Лепехов
    В капиталистическом обществе, где, в отличие от СССР, нет никакой поддержки семьи, никаких бесплатных квартир от пред...Рано родить нельз...
  • Владимир Алтайцев
    Россия  с такими авторами  уже не первое  десятилетие  катится к своей  демографической  гибели. Когда  коэффициент р...Рано родить нельз...

Рано родить нельзя погодить

Рано родить нельзя погодить

- Если ждать, пока будет сделана карьера, заработано первое жилье, и обретена независимость, то детей можно и не дождаться.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Россия  с такими авторами  уже не первое  десятилетие  катится к своей  демографической  гибели. Когда  коэффициент рождаемости меньше  2, то  гибель будет долгой, когда  он станет меньше 1, то гибель страны будет вскоре
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11 час.
Сергей Лепехов
В капиталистическом обществе, где, в отличие от СССР, нет никакой поддержки семьи, никаких бесплатных квартир от предприятий и прочего, неизбежно встаёт закономерный вопрос, стоит ли создавать семьи вообще - для чего? Чтобы исправно поставлять власти и капиталу очередных рабов?..
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7 час.
Елена Минаева
Я всегда говорила, что рожать надо до 30 лет. Ребенка мало родить, его надо поставить на ноги. А жизнь вообще непредсказуемая штука. И пример деструктивных отношений вообще не очень корректный. Да, такое случается, но ведь не поголовно. Но сейчас большая проблема, что многие женщины не могут родить.
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3 час.

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