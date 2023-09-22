Рано родить нельзя погодить

Владимир Алтайцев Россия с такими авторами уже не первое десятилетие катится к своей демографической гибели. Когда коэффициент рождаемости меньше 2, то гибель будет долгой, когда он станет меньше 1, то гибель страны будет вскоре

Сергей Лепехов В капиталистическом обществе, где, в отличие от СССР, нет никакой поддержки семьи, никаких бесплатных квартир от предприятий и прочего, неизбежно встаёт закономерный вопрос, стоит ли создавать семьи вообще - для чего? Чтобы исправно поставлять власти и капиталу очередных рабов?..