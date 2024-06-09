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"Всё отберем!" Полуостров дает пример материку

"Всё отберем!" Полуостров дает пример материку

"Не любишь Россию? Отдай!" 110 лиц, от Джамалы до депутатов лишат имущества. И тобой займутся, мадам.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я ГОРЖУСЬ СВОИМ РОДНЫМ КРЫМОМ!!!
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2 час.
ninikooo Митусова
Отобрать все и обобрать, как липку! Пусть на Западе зарабатывают  себе на житье- бытье. Хватит паразитировать  на России!
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2 час.
сергей максимов
На материке много &quot;дрищей&quot; которые с ними &quot;в доле&quot; !
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58 мин.

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