"Не любишь Россию? Отдай!" 110 лиц, от Джамалы до депутатов лишат имущества. И тобой займутся, мадам.
"Всё отберем!" Полуостров дает пример материку
Комментарии
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лл
лина любимцева
Я ГОРЖУСЬ СВОИМ РОДНЫМ КРЫМОМ!!!
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2 час.
ninikooo Митусова
Отобрать все и обобрать, как липку! Пусть на Западе зарабатывают себе на житье- бытье. Хватит паразитировать на России!
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2 час.
сергей максимов
На материке много "дрищей" которые с ними "в доле" !
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58 мин.
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