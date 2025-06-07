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Рязанские новости

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За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать. Представляем прогноз на 7 июня в Рязани

За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать. Представляем прогноз на 7 июня в Рязани

За весь месяц дождь шёл только дважды. Сначала — десять дней, и потом двадцать. Представляем прогноз на 7 июня в РязаниСегодня, 7 июня, воздух прогрелся до +25 градусов, но внезапно небо разверзлось, и дождь с грозой окутал землю.

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