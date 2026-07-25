Крымская газета
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крымская газета

122 подписчика

В Симферопольском художественном музее открылась выставка «Космос Куинджи»

В Симферопольском художественном музее открылась выставка «Космос Куинджи»

Центр экспозиции – авторская реплика полотна «Лунная ночь на Днепре» 1882 года. Оригинал, созданный в 1880-м и хранящийся в Русском музее, стал сенсацией – современники писали о «невиданном могуществе красок».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии