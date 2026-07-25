В Симферопольском художественном музее открылась выставка «Космос Куинджи»

Центр экспозиции – авторская реплика полотна «Лунная ночь на Днепре» 1882 года. Оригинал, созданный в 1880-м и хранящийся в Русском музее, стал сенсацией – современники писали о «невиданном могуществе красок».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии