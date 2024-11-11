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Кредитный счет супруги бывшего мэра Сочи Копайгородского арестован

Кредитный счет супруги бывшего мэра Сочи Копайгородского арестован

Такое решение вынес Мещанский суд Москвы.По решению столичного суда, наложен ареста на кредитный банковский счет супруги экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского.

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