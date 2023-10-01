Telegraph: Великобритания задумалась об отправке флота в Черное море

Великобритания изучает возможность размещения своих военных на Украине для подготовки ВСУ. Лондон также может отправить свой военно-морской флот в акваторию Черного моря для защиты украинских судов с зерном.
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