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Неотвратимость возмездия: Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ

Неотвратимость возмездия: Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ

Путин подписал указ, утверждающий обновление ядерной доктрины Роман Шимаев, Анастасия Румянцева, Анастасия Белоусова Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны.

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