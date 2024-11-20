Неотвратимость возмездия: Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ

Путин подписал указ, утверждающий обновление ядерной доктрины Роман Шимаев, Анастасия Румянцева, Анастасия Белоусова Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновлённую ядерную доктрину страны.
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