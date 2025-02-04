Ученые забили тревогу из-за надвигающейся угрозы

Доцент факультета географии Даремского университета Том Чадли в беседе с изданием Guardian заявил, что уровень Мирового океана к 2300 году из-за динамических изменений может увеличиться на десять метров .
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