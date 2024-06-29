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  • Игорь Овчаренко
    Возвращаются к себе в кишлак и там  пусть радуютсяНужна деликатност...
  • Наталья Котельникова
    ЗАПРЕТИТЬ в кратчайшие сроки, если не примут это значит у кого то другие планы.Нужна деликатност...
  • Наталья Котельникова
    Зато они в этих своих тряпках очень осторожно и деликатно одевались и взрывали метро, рынки, пришли на Дубровку, на к...Нужна деликатност...

Не стоит ждать стабильности: прогноз Таро на июль 2024 года

Не стоит ждать стабильности: прогноз Таро на июль 2024 года

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

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