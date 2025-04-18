Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна
    Неплохо пристроился, любимчик!!!Бутман рассказал ...
  • Valentina hohlova
    пресса. вы зачем врёте. думаете народ забыл эту историю и вы прокладываете путь инагента в столицу? еще и хабенского ...Анатолий Белый* о...
  • Valentina hohlova
    зачем сегодня хабенскому этот слизняк и содержанка Марины Голуб? это что такое с хабенским? Национальная солидарность...Анатолий Белый* о...

РИА Новости: РФПИ подал иск к ФБК и Марии Певчих

РИА Новости: РФПИ подал иск к ФБК и Марии Певчих

АО Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 17 апреля подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх