РИА Новости: РФПИ подал иск к ФБК и Марии Певчих

АО Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 17 апреля подала иск в Арбитражный суд Москвы к Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом, включена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов).